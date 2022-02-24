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EKO iklim zirvesi fuarı ile, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi dünyaya duyurulacak

İklim değişikliği, geleceğimizi tehdit eden ve küresel ekonomiyi temelden etkileyen en önemli ekolojik sorundur. Bu soruna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart tarihleri arasında “EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı” ATO Congresium’da gerçekleşecek. Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanan Ankara, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına ev sahipliği yapacak.

EKO iklim zirvesi fuarı ile, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi dünyaya duyurulacak

EKO iklim zirvesi fuarı ile, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi dünyaya duyurulacak

İklim değişikliği, geleceğimizi tehdit eden ve küresel ekonomiyi temelden etkileyen en önemli ekolojik sorundur. Bu soruna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart tarihleri arasında “EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı” ATO Congresium’da gerçekleşecek. Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanan Ankara, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına ev sahipliği yapacak.

24 Şubat 2022 Perşembe 10:32
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Ortak paydada tek bir amaç: İklim değişikliği

“İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” ana temasıyla küresel düzenlemelere hızlı ve en doğru şekilde hazırlanmak amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleşecek Zirve; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleşecek.

Logonun anlattıkları…

İklimin ve doğanın yeşil, ekonominin lacivertle simgelendiği logoda, dünyayı sevgi kurtaracak önermesi bir bitki formu ile hayat buluyor. Bu formun yaydığı düğüm ise bir parmak izi ile Dünya’yı simgeleyerek yeni, biricik fikirlerin tartışılacağını ifade ediyor. Etrafını çevreleyen Hitit Güneş Kursu’nu belirten simge ise mekânsal bağı, Ankara’yı ifade ederek bir konuşma balonu ile gösteriliyor.

Karbon nötr olarak gerçekleşecek Zirve’ye; devlet başkanları, kamu kurumları temsilcileri, yirmiyi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, otuzu aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılım sağlayacak. Gündem, ekonomi, kültür, sanat, eğitim, magazin ve medya alanlarında çeşitli ve zirvenin iklimine uygun etkinlikler yapılacak.

Gönüllü İklim Elçileri ile sürdürülebilir geleceğe

30-31 Mart tarihleri arasında yapılacak tarihi etkinliğin en önemli güç merkezlerinden biri “Gönüllü İklim Elçileri” olacaktır. Yeni nesillerin yaşamak istediği geleceği kurmak üzere atacakları her adım, ülkemizin ve dünyanın önde gelen çevrecileri tarafından dikkatle takip edilecektir.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için farklı etkinlikler bir arada olacak…

25.000’in üzerinde ziyaretçi beklenen Zirve’de; 4.000 m²’lik alanda, “Ekonomi ve İklim Değişikliği” temalı Fuar ve İklim Müzesi kurulacak; ulusal ve uluslararası 150 konuşmacının yer aldığı yirmiden fazla oturum yapılacak, B2B görüşmeleri, sertifikalı eğitim programları, eğitimler, workshoplar gerçekleştirilecek; konserler, dinletiler ile mini gösteriler sahnelenecektir.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gereğince Türkiye, 2050 yılına kadar 60 milyar avro “Karbon Vergisi” yükü ile karşı karşıyadır. Bu devasa kaynağı ülke ekonomisine kazandırmak için yapılacak ilk iş, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda işletmelerimizde ve toplum genelinde farkındalık oluşturmaktır. “EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı” iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmaya yönelik olarak atılacak ilk ve en güçlü adım olacaktır. Zirve'de iklim değişikliği ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirmenin yanı sıra; gerek doğamızın, gerek işletmelerimizin, gerekse milli ekonomimizin geleceği açısından birçok fikir alışverişi yapılacak, konuşmalar düzenlenecek, eğitimler verilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Siz de “Gönüllü İklim Elçisi” olabilirsiniz

Bu ilham verici buluşmaya yapılacak her katkı ve katılımın, iklim dostlarının gücüne güç, vizyonuna vizyon katacağının farkındayız. İçinde yeşil enerjiyi barındıran, iklim değişikliğinin tüm boyutlarıyla ekonomiye etkilerinin ele alınacağı EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı’nın Gönüllü İklim Elçileri olarak sesi ve etkisi olmaya hazır mısınız?

Anahtar Kelimeler:
EKO Iklim Zirvesi Fuarı IleIklim Değişikliğinin Ekonomiye Etkisi Dünyaya Duyurulacak
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