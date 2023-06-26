Kahramanmaraş’ta Aksu çayı zehir saçıyor!

300 hanelik mahallede yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bölgede yoğun tarhana üretimi, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Ancak fabrika atıkları ve kimyasal malzemeler, hem Aksu Çayının görüntüsünü katran gibi yapıp çevreyi de zehirlerken bölgede tarım arazilerine ve Sır Barajı’nın dahi rengini değiştirdi.

Daha öncede yaşanan çevre kirliliğinin çözümü için bakanlık düzeyinde söz alan bölgede herhangi bir ilerleme yaşanmadı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, “Asrın felaketi sonrası düzelir dedik ama yine düzelmedi, biz bu kirlilikle ne zamana kadar yaşayacağız, lütfen artık yetkililer buna bir çözüm bulsun” diye konuştular.

Kahramanmaraş kent merkezinden geçen Aksu Çayı, fabrikalardan dökülen sıvı ve katı atıklardan dolayı son zamanların en büyük kirliliğini yaşıyor.