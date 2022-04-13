Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

Kahramanmaraş’taki santral 16 binden fazla erken ölüme yol açtı!

Hava kirliliğinin sağlık etkisi hakkında araştırmalar yapan Temiz Hava Hakkı Platformu, özel sektöre devredilen Türkiye’nin en eski ve en kirli termik santrallerinin 2019’dan bu yana geçici faaliyet belgesi (GFB) ile çevre mevzuatı yükümlülüklerinden sürekli muaf tutulduğunu söylüyor.

Kahramanmaraş’taki santral 16 binden fazla erken ölüme yol açtı!

Kahramanmaraş’taki santral 16 binden fazla erken ölüme yol açtı!

Hava kirliliğinin sağlık etkisi hakkında araştırmalar yapan Temiz Hava Hakkı Platformu, özel sektöre devredilen Türkiye’nin en eski ve en kirli termik santrallerinin 2019’dan bu yana geçici faaliyet belgesi (GFB) ile çevre mevzuatı yükümlülüklerinden sürekli muaf tutulduğunu söylüyor.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:09
banner459

Yani kurulu termik santrallerden bir kısmı denetimsiz çalışıyor. Bu santraller şöyle:

Afşin Elbistan A Termik Santrali (Çelikler Holding, Kahramanmaraş): 1984 yılında işletmeye alınan Afşin A termik santralinin, 1984’ten bugüne sadece hava kirletici emisyonlarından kaynaklı yarattığı sağlık sorunlarının maliyeti 380 milyar TL. Santralin 16 binden fazla erken ölüme, yaklaşık 35 milyon günün hasta geçirilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Tunçbilek Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): Türkiye’de şu anda hala işletilen en eski kömürlü termik santral olan Tunçbilek santrali, geçtiğimiz 55 yılda 500 milyar TL’den fazla sağlık yükü oluşturdu. 20 bin erken ölüme ve 44 milyondan fazla hasta geçirilen güne neden olduğu tahmin edilen santralin hala çevre izni bulunmuyor.

Seyitömer Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): 1973 yılında açılan santral, işletmeye girdiği yıldan bugüne yaklaşık 490 milyar TL sağlık maliyeti oluştururken, yaklaşık 20 bin erken ölüme ve 43 milyondan fazla günün hasta geçirilmesine neden oldu.

Soma Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Manisa): 1984 yılında açılan santralin toplam sağlık maliyeti 800 milyar TL.

Çatalağzı Termik Santrali (Bereket Holding, Zonguldak): Santralin 1989’dan beri işletmede olan ÇATES-B ünitesinin 1110 erken ölüme, 2,6 milyon hasta geçirilen güne ve 34 milyar TL sağlık maliyetine neden olduğu tahmin ediliyor.

Kangal Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Sivas): 1986’da açılan Kangal Termik Santralinin işletmeye alındığı günden beri topluma yüklediği toplam sağlık maliyeti 446 milyar TL.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’taki Santral 16 Binden Fazla Erken ölüme Yol Açtı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çatıdaki Suyu Bile İsraf Etmeyin' Uyarısı
'Çatıdaki Suyu Bile İsraf Etmeyin' Uyarısı
EKO iklim zirvesi fuarı ile, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi dünyaya duyurulacak
EKO iklim zirvesi fuarı ile, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi dünyaya duyurulacak
'Yeşil Dönüşüm' OVP'ye Girdi
'Yeşil Dönüşüm' OVP'ye Girdi
Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...
Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber