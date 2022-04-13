Kahramanmaraş’taki santral 16 binden fazla erken ölüme yol açtı!

Yani kurulu termik santrallerden bir kısmı denetimsiz çalışıyor. Bu santraller şöyle:

Afşin Elbistan A Termik Santrali (Çelikler Holding, Kahramanmaraş): 1984 yılında işletmeye alınan Afşin A termik santralinin, 1984’ten bugüne sadece hava kirletici emisyonlarından kaynaklı yarattığı sağlık sorunlarının maliyeti 380 milyar TL. Santralin 16 binden fazla erken ölüme, yaklaşık 35 milyon günün hasta geçirilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Tunçbilek Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): Türkiye’de şu anda hala işletilen en eski kömürlü termik santral olan Tunçbilek santrali, geçtiğimiz 55 yılda 500 milyar TL’den fazla sağlık yükü oluşturdu. 20 bin erken ölüme ve 44 milyondan fazla hasta geçirilen güne neden olduğu tahmin edilen santralin hala çevre izni bulunmuyor.

Seyitömer Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): 1973 yılında açılan santral, işletmeye girdiği yıldan bugüne yaklaşık 490 milyar TL sağlık maliyeti oluştururken, yaklaşık 20 bin erken ölüme ve 43 milyondan fazla günün hasta geçirilmesine neden oldu.

Soma Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Manisa): 1984 yılında açılan santralin toplam sağlık maliyeti 800 milyar TL.

Çatalağzı Termik Santrali (Bereket Holding, Zonguldak): Santralin 1989’dan beri işletmede olan ÇATES-B ünitesinin 1110 erken ölüme, 2,6 milyon hasta geçirilen güne ve 34 milyar TL sağlık maliyetine neden olduğu tahmin ediliyor.

Kangal Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Sivas): 1986’da açılan Kangal Termik Santralinin işletmeye alındığı günden beri topluma yüklediği toplam sağlık maliyeti 446 milyar TL.