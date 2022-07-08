Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN’ın fotoğraflamayı başardığı kelebek türünün dünyadaki ismi Rhodostrophia olarak adlandırılıyor. KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN Türkiye’de ilk defa görüntülenen kelebek türü için ‘Muhteşem bir keşif’ değerlendirmesi yaptı.

Başkan Özdoğan” Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Kelebekler Vadisi’nde Dünya’da nadir bulunan bir kelebek türünü fotoğraflamayı başardık. Bu tür daha önce Türkiye’de herhangi bir şekilde fotoğraflanmamıştı. Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye’de bir ilk olması gurur verici.” Dedi.