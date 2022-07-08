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Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası’nda bulunan Kelebekler Vadisi’nde KAMFOD ekibinin yaptığı doğa gezisinde Türkiye’de daha önce hiç görüntelenmeyen kelebek türü görüntülendi.

Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası’nda bulunan Kelebekler Vadisi’nde KAMFOD ekibinin yaptığı doğa gezisinde Türkiye’de daha önce hiç görüntelenmeyen kelebek türü görüntülendi.

08 Temmuz 2022 Cuma 12:44
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KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN’ın fotoğraflamayı başardığı kelebek türünün dünyadaki ismi Rhodostrophia olarak adlandırılıyor. KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN Türkiye’de ilk defa görüntülenen kelebek türü için ‘Muhteşem bir keşif’ değerlendirmesi yaptı.

Başkan Özdoğan” Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Kelebekler Vadisi’nde Dünya’da nadir bulunan bir kelebek türünü fotoğraflamayı başardık. Bu tür daha önce Türkiye’de herhangi bir şekilde fotoğraflanmamıştı. Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye’de bir ilk olması gurur verici.” Dedi.

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Türkiye’de Ilk Defa Görülen Kelebek Türü Fotoğraflandı
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