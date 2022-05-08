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Vatandaşa böyle zehir solutuyorlar! Chp'li Ali Öztunç Paylaştı

CHP'li Ali Öztunç, zehir saçan termik santralin görüntülerini paylaştı. Öztunç, "AKP memlekete her daim kötülük yapıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa böyle zehir solutuyorlar! Chp'li Ali Öztunç Paylaştı

Vatandaşa böyle zehir solutuyorlar! Chp'li Ali Öztunç Paylaştı

CHP'li Ali Öztunç, zehir saçan termik santralin görüntülerini paylaştı. Öztunç, "AKP memlekete her daim kötülük yapıyor" ifadelerini kullandı.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:20
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CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin Twitter hesabından görüntü paylaştı.

Termik santralin bacasından siyah dumanlar yükseldiği görülürken, videoyu çeken vatandaş, "110 metrede ünite 1'in kül bacası... Ben 15 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Üniteye bir şey oldu bence" dedi.

"TEK DERDİNİZ PARA"

Öztunç, sosyal medya hesabından görüntüyü, "Afşin Elbistan termik santralinde birkaç gün önce çekilmiş görüntü. Hani filtre takılmıştı, hani santral kül saçmıyordu? Afşin, Elbistan ve bölgede yaşayan insanlar umurunuzda değil. Tek derdiniz para. AKP memlekete her daim kötülük yapıyor" diye paylaştı.

Yapımına 1975 yılında başlanan santralin ilk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçmişti. Zaman içinde ömrünü tamamlayan bölümleriyle birlikte hâlâ çalıştırılmaya devam edilen santral 2018 yılında Çelikler Holding'e satılmıştı. Santralin bölgede yarattığı kirlilik yurttaşların ilçeden göç etmesine neden oluyor.

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Vatandaşa Böyle Zehir Solutuyorlar! Chpli Ali Öztunç Paylaştı
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