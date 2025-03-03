Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” mottosuyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Ramazan ayının ikinci gününde de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Nasrettin Hoca Hikâyeleri adlı tiyatro gösterisi ve Teravih Çantası Boyama Atölyesi, minik katılımcıları hem eğlendirip hem de öğretici bir deneyim sundu.

Nasrettin Hoca Hikâyeleri Kahkahalarla Karşılandı

Çocukların hem eğlenip hem de önemli hayat dersleri öğrenmesini amaçlayan Nasrettin Hoca Hikâyeleri tiyatro oyunu, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Eğitici ve eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken oyun, çocuklara dürüstlük, hoşgörü ve paylaşım gibi değerleri aşılamanın yanı sıra kahkaha dolu anlar yaşattı. Geleneksel hikâyeleri modern bir anlatımla sahneleyen gösteri, minik izleyicilerden büyük alkış aldı.

Teravih Çantası Boyama Atölyesi ile Hayal Güçleri Canlandı

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen bir diğer etkinlik Teravih Çantası Boyama Atölyesi oldu. Atölyeye katılan çocuklar, kendi tasarladıkları teravih çantalarını rengârenk boyayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de yaratıcılıklarını özgürce ortaya koydu. Sosyalleşme fırsatı da sunan etkinlik, miniklerin ekip çalışması yaparak birlikte üretmenin keyfini yaşamasını sağladı.

Ebeveynlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikler, ebeveynlerden de tam not aldı. Aileler, Ramazan ayının manevi havasını çocuklara hissettirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.