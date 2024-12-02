155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni ile AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel karşıladı. Başkan Görgel; şehirdeki yeniden yapılanma süreci, yürütülen projeler ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yaptı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız Şehrimizi Hiç Yalnız Bırakmadı”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ı ve bölgemizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün gerçekleştirdiği ziyaret, hem bizler hem de hemşehrilerimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza; şehrimizde devam eden projeler, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve desteği, şehir olarak hedeflerimize daha hızlı ulaşmamız için bizlere ilham ve güç veriyor” cümlelerini kaydetti.

“Hemşehrilerimizin Umutla Dolduğunu Görmek Gurur Verici”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş’ımızda tamamlanan 3 bin 499 konutun kurasını çekerek anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yeniden umutla dolduğunu görmek bizler için ayrıca gurur vesilesi oldu. Şehrimizi ve hemşehrilerimizi bir an olsun yalnız bırakmayan, daima bizlerle birlikte olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.