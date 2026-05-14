Başkan Görgel, “Tarım; istihdamdır, kırsalda yaşamın devamlılığıdır ve yerel kalkınmanın temelidir. Bu nedenle tarıma yapılan her yatırım, aslında Kahramanmaraş’ın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Bizim hedefimiz, üreticisinin yanında duran, kırsalda yaşamı güçlendiren ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştıran bir şehir inşa etmektir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tarım ve kırsal kalkınmayı merkeze alan çalışmalarını genişletilmiş bir vizyonla sürdürüyor. Şehrin üretim kapasitesini artırmayı, kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi ve yerel ürünlerin marka değerini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirmeyi hedefleyen projeler, çok yönlü bir kalkınma modeline dönüşmüş durumda.Bu kapsamda hayata geçirilen destek programları yalnızca üretimi artırmaya değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeye, doğal kaynakların korunmasına ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına odaklanıyor. Coğrafi işaretli Maraş Biberi için sağlanan 650 bin adet fide desteği ile Kabarcık Üzümü üreticilerine yönelik biyoteknik mücadele uygulamaları, bu yaklaşımın sahadaki en somut yansımaları arasında yer alıyor.

Kırsal Kalkınmada Üretim Odaklı Yeni Strateji

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma politikaları; üreticiyi merkeze alan, yerel üretimi teşvik eden ve tarımsal katma değeri artırmayı hedefleyen bütüncül bir strateji üzerine inşa ediliyor. Bu strateji yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda kırsalda sosyal refahın güçlendirilmesini de kapsıyor.Özellikle iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin arttığı bir dönemde, üretim süreçlerinin planlı, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi kritik önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi bu noktada hem üreticiyi destekleyen hem de üretim yöntemlerini modernize eden projeleri eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

Maraş Biberine 650 Bin Fideli Üretim Hamlesi

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Maraş Biberi için geniş kapsamlı bir üretim destek programı başlatıldı. Program çerçevesinde üreticilere yüzde 100 hibe ile toplam 650 bin adet fide dağıtıldı.Bu destek, yalnızca mevcut üretim alanlarının korunmasını değil; aynı zamanda yeni üretim alanlarının oluşturulmasını ve verimliliğin artırılmasını da hedefliyor. Böylece Maraş Biberi’nin hem iç pazardaki gücünün artırılması hem de dış pazarlarda daha rekabetçi bir konuma taşınması amaçlanıyor.Bölge çiftçisinin üretim maliyetlerini azaltan bu model, aynı zamanda yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayarak kırsalda gelir artışını destekliyor.

Kabarcık Üzümünde Çevre Dostu Koruma Modeli

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmaya yönelik projelerin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği esas alan uygulamaları da hayata geçiriyor. Bu kapsamda Bertiz bölgesinde yetiştirilen Kabarcık Üzümü için biyoteknik mücadele yöntemi uygulanmaya başlandı.110 üreticiyi kapsayan proje çerçevesinde üzüm bağlarında ciddi verim kayıplarına yol açan salkım güvesine karşı feromon tuzak sistemi devreye alındı. Bu yöntemle kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, ekosistemin korunması ve insan sağlığı açısından daha güvenli üretim süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Yöresel Ürünlerde Marka Şehir Vizyonu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yalnızca tarımsal üretimi değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve gastronomik mirasını da koruma altına alarak ekonomik değere dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Şehirde bugün itibarıyla 31 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Maraş Dondurması, Maraş Tarhanası, Maraş Çöreği, Elbistan Kelle Peyniri gibi ürünler ulusal düzeyde tanınırlık kazanırken, bazı ürünlerin Avrupa Birliği tescili almış olması Kahramanmaraş’ın marka değerini uluslararası seviyeye taşımış durumda.Ayrıca Maraş Sıkma Zeytinyağı, Maraş Zeytini, Maraş Urmu Dutu, Elbistan Lahanası, Göksun Elması ve Maraş Fıstığı başta olmak üzere yaklaşık 50 yeni ürün için de coğrafi işaret süreci devam ediyor.

“Tarım, Şehrimizin Geleceğini İnşa Eden Stratejik Bir Alandır”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda şehrin geleceğini şekillendiren stratejik bir kalkınma alanı olduğunu vurguladı.Görgel, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu tarımsal potansiyelin doğru politikalarla desteklendiğinde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte güçlü bir ekonomik değere dönüşebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Başkan Görgel, “Biz Kahramanmaraş’ta tarımı sadece üretim yapılan bir alan olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, sosyal refahın ve ekonomik istikrarın temel taşı olarak görüyoruz. Bu nedenle tüm projelerimizi üreticiyi merkeze alan, sürdürülebilirliği önceleyen ve uzun vadeli etki oluşturan bir anlayışla şekillendiriyoruz” dedi. Maraş Biberi’ne verilen 650 bin fide desteğinin yalnızca bir tarımsal destek programı olmadığını, aynı zamanda şehrin marka değerine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Görgel, “Coğrafi işaretli ürünlerimiz, Kahramanmaraş’ın kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Maraş Biberi de bu kimliğin en güçlü temsilcilerinden biri. Bizim görevimiz bu değerleri korumak, üretim kapasitesini artırmak ve çiftçimizin emeğini ekonomik değere dönüştürmek. Sağladığımız fide desteğiyle hem üretim alanlarını genişletiyoruz hem de ürünün pazardaki rekabet gücünü artırıyoruz” ifadelerini kullandı. Kabarcık Üzümü için yürütülen biyoteknik mücadele uygulamasına da değinen Görgel, “Tarımda verimlilik kadar doğanın korunması da bizim için vazgeçilmez. Feromon tuzak uygulamasıyla kimyasal kullanımını azaltıyor, doğaya zarar vermeyen yöntemleri teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım, geleceğin tarım modelidir. Biz Kahramanmaraş’ta bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz: Üreten, Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Kahramanmaraş”

Başkan Görgel, açıklamasının sonunda tarımın yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir kalkınma aracı olduğuna dikkat çekerek, “Tarım; istihdamdır, kırsalda yaşamın devamlılığıdır ve yerel kalkınmanın temelidir. Bu nedenle tarıma yapılan her yatırım, aslında Kahramanmaraş’ın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Bizim hedefimiz, üreticisinin yanında duran, kırsalda yaşamı güçlendiren ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştıran bir şehir inşa etmektir. Hep birlikte üreten, büyüyen ve sürdürülebilir şekilde kalkınan bir Kahramanmaraş’ı inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

“Tüm Üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü Kutluyorum”

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de tebrik eden Başkan Fırat Görgel, “Emekleriyle toprağı berekete dönüştüren, üretimiyle şehrimizin ve ülkemizin gıda güvenliğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.Alın teriyle üretimin her aşamasında fedakârca çalışan çiftçilerimiz, sadece şehrimizin değil ülkemizin de geleceğine yön veren en kıymetli emekçilerimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak; üretimi destekleyen projelerimizle, çiftçilerimizin yanında olmaya, tarımsal kalkınmayı güçlendirmeye ve emeğin değerini yükseltmeye devam edeceğiz.Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon, bol kazançlar ve kolaylıklar diliyor; emekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.