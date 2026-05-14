Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında gençlerin eğitim hayatına yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için yıl boyunca deneme sınavları, eğitim seminerleri ve rehberlik faaliyetleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gençlere kapsamlı bir hazırlık imkânı daha sunacak.

YKS Öncesi Gerçek Sınav Atmosferi

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen son prova niteliğindeki deneme sınavı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine olanak sağlayacak uygulamada öğrenciler hem bilgi düzeylerini ölçme hem de sınav stresini yönetme fırsatı bulacak.Gençlerin sınav öncesi eksiklerini görmelerine katkı sunmayı hedefleyen deneme sınavı, aynı zamanda öğrencilerin zaman yönetimi ve sınav stratejileri konusunda da kendilerini test etmelerine imkân tanıyacak.

Ulaşımda Öğrencilere Kolaylık Sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi, deneme sınavına katılacak öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşım seferlerinde de düzenlemeye gitti. 16 Mayıs Cumartesi günü şehir merkezinin çeşitli noktalarından KSÜ Avşar Yerleşkesi’ne ulaşım sağlayan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinin sefer sıklığı artırılacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilerin sınav merkezine rahat, güvenli ve zamanında ulaşmaları hedeflenirken, ailelerin de ulaşım konusunda yaşayabileceği yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.