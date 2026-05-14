Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ballıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen kilit parke kaldırım çalışmaları ile kilit parke merdiven çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan uygulamalarla birlikte hem yaya geçişleri daha güvenli hale getirildi hem de bölgenin fiziki görünümüne düzenli ve estetik bir katkı sağlandı.

Özellikle eğimli ve yaya kullanımının yoğun olduğu alanlarda hayata geçirilen merdiven çalışmaları, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırırken; kaldırım düzenlemeleri de yayaların daha konforlu ve güvenli şekilde hareket etmesine imkân sağladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ballıca Mahallesi’nde daha kullanışlı, düzenli ve modern bir çevre görünümü oluşturuldu.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden ilçenin farklı noktalarında kilit parke, kaldırım, yol bakım-onarım ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların talepleri ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin program dâhilinde devam edeceği ifade edildi.