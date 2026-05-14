Küçükbaş hayvan pazarlarının ardından büyükbaş kurbanlıkların da satışa sunulduğu hayvan borsalarında yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası ile kent genelindeki kurban satış alanlarında besiciler tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar alıcılarla buluşturuluyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları inceleyerek satıcılarla pazarlık yapıyor.

Canlı ağırlıkları farklılık gösteren büyükbaş kurbanlıkların yer aldığı pazarlarda, satışların gün boyu devam ettiği gözlendi. Anlaşma sağlanan hayvanlar numaralandırılarak teslim günü için bekletiliyor.

Besiciler, bayram süresince satışların devam edeceğini belirtirken, bazı üreticilerin talep eden vatandaşlara kesim ve paylama hizmeti de sunduğu öğrenildi. Kurban pazarlarında yoğunluğun bayram öncesindeki son günlerde daha da artması bekleniyor.