KSÜ Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, gençlerle bir araya gelerek eğlence dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sosyal farkındalık ve motivasyon etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla hem özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımı destekleniyor hem de toplumda farkındalık oluşturuluyor.Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen programda rehabilitasyon merkezi öğrencileri gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Üniversite Öğrencileri ve Gönüllü Gençlerden Anlamlı Destek

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri ve KSÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğrencileri de aktif görev aldı. Gönüllüler, özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenerek onların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı.Program boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama etkinlikleriyle renkli görüntüler ortaya çıkarken, geleneksel oyunlarla çocuklar hem eğlendi hem de sosyal etkileşim imkânı buldu. Çeşitli ikramların da yer aldığı etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Hem Eğlence Hem Farkındalık

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programın, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam içerisinde daha aktif yer almalarına katkı sağlamasının yanı sıra toplumsal duyarlılığı artırması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.