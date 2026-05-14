Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlere yönelik faaliyet ve projelerini çeşitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Yıl boyunca eğitimden sosyal etkinliklere, kültürel programlardan kişisel gelişim çalışmalarına kadar pek çok organizasyonu gençlerle buluşturan Pusula Maraş, şimdi de yaz döneminde gerçekleştirilecek doğa kampları için gönüllü kamp liderleri arıyor.Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören gençlik kamplarını bu yıl da düzenlemeyi planlayan Pusula Maraş, gençleri doğayla buluştururken aynı zamanda sosyal dayanışma, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Gönüllü Kamp Liderleri Aranıyor

Yaz döneminde gerçekleştirilecek kamplarda görev alacak gönüllü liderler için başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamada, kamplarda gençlere rehberlik edecek, organizasyon süreçlerine destek verecek ve kamp etkinliklerinde aktif rol üstlenecek gönüllü liderlerin arandığı belirtildi.

Başvurulara, gönüllü kamp liderliği belgesine sahip 18 – 35 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Program kapsamında görev alacak gönüllü liderlerin, kamp süresince gençlerle birebir iletişim kurarak çeşitli etkinliklerin koordinasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Yapılıyor

Gönüllü kamp liderliği başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/05/14/pusula-maras-gonullu-kamp-liderligi-basvuru-formuinternet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabilecek.

Son Başvuru 31 Mayıs

Pusula Maraş gönüllü kamp liderliği programına başvurmak isteyen gençler için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs Pazar olarak açıklandı. Büyükşehir Belediyesi, doğa ve gençlik faaliyetlerinde aktif rol almak isteyen tüm gençleri programa başvurmaya davet etti.