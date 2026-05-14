Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğini yoğun bir tempoda sürdürürken, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinin en yoğun kullanılan arterlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Gün içerisinde yoğun araç ve yaya sirkülasyonuna ev sahipliği yapan Cahit Zarifoğlu Caddesi, asfaltı, kaldırımları ve refüj düzenlemeleriyle baştan sona modern bir görünüme kavuşuyor.

Deforme Olan Alanlar Yenileniyor

Altyapı imalatları ve bölgedeki inşa faaliyetleri nedeniyle arterde zamanla oluşan deformasyonların giderilmesi için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında özellikle yaya yollarında meydana gelen bozulmalar titizlikle onarılıyor. Yaya güvenliği ve estetik görünümün artırılması amacıyla kaldırımlarda bazalt uygulamaları gerçekleştiriliyor. Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlayacak bazalt kaplamalar sayesinde cadde daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak.

Orta Refüjle Trafik Akışına Düzenleme

Çalışmalar çerçevesinde arterde yeni bir orta refüj de inşa ediliyor. Refüj düzenlemeleriyle birlikte hem trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi hem de caddenin şehir estetiğine katkı sunması amaçlanıyor. Peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle desteklenecek uygulamaların tamamlanmasıyla birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nin daha düzenli bir ulaşım aksına dönüşmesi hedefleniyor.

Sıcak Asfalt Öncesi Yoğun Hazırlık

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arterde araç trafiğinde konfor ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla sıcak asfalt serimi öncesinde kazı ve zemin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut zeminin güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından cadde sıcak asfaltla kaplanacak. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayacak asfalt serimiyle birlikte sürücülere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunulacak.