Gerçekleştirilen programda medya sektörünün güncel dinamikleri, gazetecilik mesleğinin gelişim süreci, dijital medya uygulamaları ve kurumsal iletişim alanındaki deneyimler öğrencilere aktarıldı. Söyleşide ayrıca haber üretim süreçleri, sosyal medya yönetimi, kriz iletişimi ve sahada edinilen tecrübeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Emre Akkış, mesleki deneyimlerini paylaşarak iletişim alanında kariyer hedefleyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Gazetecilik mesleğinde etik ilkelerin önemine dikkat çeken Akkış, doğru bilgiye ulaşmanın ve güçlü iletişim becerilerinin mesleki başarıdaki rolünü vurguladı.

Program sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, söyleşi günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.