Ayrıca, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına vatandaşlar uyarılarak kurbanların belirlenen kesim noktalarında kesilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarını koordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek.

Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurban kesimi ve satışı için 4 nokta belirlendi. Bu noktalardan 1’inde satış, 3’ünde ise kurban kesimi yapılabilecek.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“İlçemizde 2026 yılı kurban satış ve kesim yerleri için Onikişubat İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından canlı kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler;

KURBAN SATIŞ YERİ

1- Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şantiyesi yanı (Malikejder Mah.)

KURBAN KESİM YERLERİ (ÖZEL)

1- Onikişubat Mezbahanesi Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARŞ (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut)

2- Efendioğlu Mezbahanesi; Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut)

3- Ilıca Mezbahanesi (Büyükbaş ve Küçükbaş Kesimi mevcut)

KAÇAN KURBANLIKLARIN YAKALANMASI VE DİĞER ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:

Alo Zabıta: 153

Alo Polis: 112