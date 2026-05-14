Mesleki eğitime katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen programa eğitimci Veysel Mehmet Gültekin ile İbrahim Sarı katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Sarı, balıkçılık sektörünün gelişimi, su ürünlerinin ekonomik değeri ve sağlıklı yaşam açısından balık tüketiminin önemi üzerine kapsamlı bilgiler verdi.

Program kapsamında öğrencilere; balığın avlanma sürecinden sofraya ulaşıncaya kadar geçtiği aşamalar detaylı şekilde anlatıldı. Taze balığın nasıl ayırt edildiği, hijyen kuralları, doğru saklama yöntemleri ve farklı pişirme teknikleri anlatıldı. Özellikle gastronomi alanında eğitim alan öğrenciler, deniz ürünlerinin mutfaktaki kullanımına ilişkin önemli deneyimler edinme fırsatı buldu.

Eğitim sırasında konuşan İbrahim Sarı, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunacak her projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Balıkçılık sadece bir meslek değil, aynı zamanda önemli bir kültürdür. Gençlerimizin hem sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi hem de su ürünleri alanında bilgi sahibi olması bizim için çok değerli. Bugün burada geleceğin şefleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Programda öğrencilere balığın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de anlatıldı. Omega-3 bakımından zengin deniz ürünlerinin düzenli tüketilmesinin önemine dikkat çekilirken, sağlıklı nesiller için bilinçli beslenmenin gerekliliği vurgulandı.

Eğitimci Veysel Mehmet Gültekin ise bu tür eğitimlerin öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirdiğini ifade ederek, sektör temsilcileriyle öğrencileri buluşturan etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin gastronomi ve yiyecek-içecek alanındaki bilgi birikimlerine önemli katkı sunduğu belirtildi.