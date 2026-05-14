İlçeye özgü geleneksel Bayram Kömbesi için unlu mamul üreticileri hazırlıklara hız verdi.

Andırın’da özellikle bayram dönemlerinde yapılan ve yapımı zahmetli olmasıyla bilinen Bayram Kömbeleri, odun ateşinde pişirilerek hazırlanıyor. İlçenin yöresel lezzetleri arasında yer alan kömbelerin üretimi için fırınlarda mesai artırıldı.

Kepeği alınmamış un, süt, çörek otu, pekmez ve şeker kullanılarak hazırlanan kömbelerin içerisine tahin ve yağ karışımıyla katmer yapıldığı belirtildi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, odun fırınlarında pişirilerek satışa sunuluyor.

Bayram öncesi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kömbelerin, ilçe dışından da talep gördüğü öğrenildi.

Üreticiler, bayram yaklaşırken sipariş yoğunluğunun arttığını ve üretimin aralıksız sürdüğünü ifade etti.