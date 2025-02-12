Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Merkez Devlet Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için gösterilen çabalara dikkat çekti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını katılımcılarla paylaştı ve açılışı yapılan hastanenin modern bir sağlık üssü olacağını vurguladı.

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak olan hastanenin 97 bin metrekarelik alana inşa edildiği, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 81 yoğun bakım yatağı ile donatıldı.

Anjiyografi ünitesi ve diyaliz merkezi gibi ileri teknoloji olanakları bulunan hastanenin, afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek şekilde tasarlandı.

Yılmaz, ayrıca Kahramanmaraş’ta sağlık yatırımlarının bununla sınırlı kalmayacağını, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve Hatay Şehir Hastanesi projelerinin tamamlandığını, ihale süreçlerinin bu yıl içinde sonuçlandırılacağını açıkladı.

Konuşmasında, şehrin diğer alanlarda da kalkındırılacağını belirten Yılmaz, eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye kadar her alanda yapılan yatırımlara değindi. 17 bin 500 kişilik modern bir stadyumun inşa edileceğini, ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ve Kahramanmaraş Havalimanı'nın yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir terminal ile büyütüleceğini vurguladı.

Tarım projeleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, Kısık Barajı’nın inşaatına başlanacağını ve bu projenin yılda 31 milyon metreküp içme suyu sağlayarak bölgedeki tarım alanlarını sulayacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş’ın ve deprem bölgesinin geleceğini düşünerek yapılan projelerle yeniden ayağa kalkacağını ifade etti. Deprem sonrası canlanma destek programıyla işletmelere 6,2 milyar lira destek sağlandığını da hatırlatan Yılmaz, yatırımların yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme amacı taşıdığını sözlerine ekledi.

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Kahramanmaraş’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.