Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrin her kesimine dokunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları sevindiren bir etkinliğe daha imza attı. Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde bulunan Denayap Atölyesi öğrencileri, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde misafir edilerek unutulmaz bir yarıyıl tatili deneyimi yaşadı. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe 200 Deneyap öğrencisi katıldı. İki gün boyunca devam eden programda çocuklar, Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bembeyaz örtüsü üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Kayak ve diğer kış sporlarını deneyimleyen çocuklar, geleneksel oyunlarla da keyif dolu dakikalar yaşadı. Etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikram edildi. Yumurta yarışı ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla şenlenen çocuklar, eğlencenin tadını çıkararak yarıyıl tatilinin son günlerini dolu dolu geçirdi.

“Unutamayacağım Bir Gün Oldu”

Katılımcılardan Eymen Efe Koska, “Yedikuyular’da kızak kaydık, sucuk ekmek yedik ve hocalarımızla birlikte eğlenceli oyunlar oynadık. Bu güzel gün için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu. Erva Melek Ceyhan, “Burada çeşitli aktiviteler yaparak eğleniyor ve güzel bir gün geçiriyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi çok eğlenceli” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Hüsnü Nisa Aksoy, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi’nde eğlenceli vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyoruz” cümlelerini kaydetti. Şerife Zümra Topal da, “Deneyap öğrencisiyim. Yedikuyular’da yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinliklerle arkadaşlarımızla eğlendik. Unutamayacağım bir gün oluyor” ifadelerini kaydetti.