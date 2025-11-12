Yaklaşık 180 konutun tamamlanmasına rağmen tek kuruş alamadıklarını belirten depremzede işçiler, “Artık evimize ekmek götüremiyoruz.” diyerek ses yükseltti.

ALACAKLI TAŞERONLARDAN ÇAĞRI: “HAK EDİŞ ÖDENMEDEN BİZİM ALACAKLARIMIZ TESLİM EDİLMELİ”

Projede altyüklenici olarak görev yapan Öztoprak İnşaat ve Osak Mühendislik yetkilileri, anahtar teslim sürecinin başladığını, ana yüklenici firmanın ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan son hak ediş ödemesini almak üzere olduğunu belirtti.

Ara Taşeronlar, bu hak ediş gerçekleşmeden kendi alacaklarının ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ana firma ve aracı yükleniciler organize biçimde hareket ediyor. Hak ediş yapılırsa alacaklarımızı asla alamayacağız.” dediler.

Taşeronlar, “Hükümet yetkilileri, Sayın Bakan Murat Kurum ve Kahramanmaraş Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu ödemeye onay vermemelidir. Bizim haklarımız ödenmeden herhangi bir ödeme yapılırsa mağduriyetimiz katlanarak artacaktır.” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

“EĞER ÖDEME YAPILMAZSA EMEĞİMİZİ İNŞA ETTİĞİMİZ BİNALARDAN SÖKECEĞİZ”

Aylarca aralıksız çalıştıklarını belirten taşeronlar, maaşları, malzeme giderlerini ve saha harcamalarını kendi ceplerinden karşıladıklarını ifade etti.

Bir işçi, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle özetledi:

“Biz depremzede insanlarız; hem evimizi kaybettik hem emeğimizi. Evimize ekmek götüremez hâle geldik.”

Sabırları taşan taşeronlar, 48 saat içinde ödeme yapılmaması hâlinde radikal bir karara başvuracaklarını açıkladı:

“Bizim alın terimiz o duvarlarda! Eğer ödemeler yapılmazsa emeğimizi inşa ettiğimiz binalardan sökeceğiz.”

Bu ifade, hem çaresizliği hem de öfkeyi yansıtırken, yaşanan krizin büyüklüğünü de ortaya koydu.

BAKAN KURUM VE İL MÜDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRI

Mağdurlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek, “Eğer bugün teslim edilen bu evler varsa, o evlerin her birinde bizim alın terimiz var. Lütfen güçlüden değil, mazlumdan yana durun.” dedi.

Ayrıca Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sürece kayıtsız kaldığı iddia edilerek, “Elinizde yaptırım gücü var, kullanın. Biz hakkımızı almadan kimseye tek kuruş ödenmesin.” çağrısında bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÜVEN MESAJI

Taşeron firma yetkilileri, mağduriyetin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslendi:

“Biz devlete değil, devlet adına iş yapanlara karşı mağdur ediliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haksızlığı görmezden gelmeyeceğine inanıyoruz.”

ORTAK TALEP: ADALET VE ÖDEME

Toplamda 17 milyon 400 bin TL alacağı bulunan taşeronlar, son hak ediş ödemesinin kendi hakları ödenmeden yapılmamasını talep ediyor.

“Bizim tek isteğimiz emeğimizin karşılığıdır.” diyen mağdurlar, adaletin tesis edilmesini ve ödemelerin güvence altına alınmasını istedi.

DEPREMZEDELERİN ALIN TERİ KORUNMALI

Kahramanmaraş’ta yaşanan bu kriz, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde adalet, denetim ve şeffaflığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililere yöneltilen ortak çağrı net:

“17,4 milyon TL’lik mağduriyet giderilmeli, depremzede emekçilerin alın teri heba edilmemelidir.”