Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanlarındaki hareketlilik havanın kararmasıyla hız kesmiyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam konutlarına bir an önce yerleşebilmesi için dünyanın en büyük şantiye alanını bölgeye kurdu. TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile konut ve iş yerlerinin inşası 7/24 mesai esasıyla vardiyalı olarak devam ediyor.

ŞANTİYE ALANININ IŞIKLARI GECE HEP AÇIK

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerde gece gündüz devam eden mesainin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam” ifadelerini kullandı.

TOKİ VE EMLAK KONUT ŞANTİYELERİ GECE DE IŞIL IŞIL

Görüntülerde Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde 422 bin metrekare alanda bin 400 kişilik ekiple bin 213 konut, bin 318 dükkan ve 464 ofisin inşa edildiği TOKİ şantiyesi ile Hatay’daki Emlak Konut GYO şantiyesindeki çalışmalar yer aldı. Emlak Konut, Hatay genelinde 1 milyon 800 bin metrekare alanda 9 bini aşkın personelle 24 bin 590 konut, 4 bin 366 ticari alanını inşa ediyor.

“TEK AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURABİLMEK”

Azerbaycan Mahallesi’nde görevli TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgenin her yerinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti:

Çalışmalarımız güneşin batmasıyla da devam ediyor. Yaklaşık 1.400 işçi arkadaşımızla beraber gece gündüz demeden konutları yetiştirebilmek, vatandaşlarımızı yuvalarına oturtabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde evlerine kavuşturabilmek. Bazen şartlarımız zorlaşsa da 7/24 yaz kış demeden devam ediyoruz.

“RESMEN YENİDEN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ”

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan da şantiyede günde bini aşkın iş makinesi ve 9 bini aşkın personelin aralıksız çalıştığını anlattı: Hatay’ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150’ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe de artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak.