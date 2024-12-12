Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına anlamlı bir etkinlik düzenleniyor.

“1001 Hatim” adıyla hayata geçirilen bu program, deprem şehitlerini anmak ve ruhlarına hediye etmek amacıyla düzenlenecek. 1001 Hatim başlangıç programı, 13 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yapılacak. Organizasyon, şehrin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtarak, dualar eşliğinde başlayacak.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlenen 1001 Hatim programı, tüm Kahramanmaraşlıları birlik içinde buluşturmayı hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2025 tarihine kadar okunan hatimler, cami veya Kur’an kursu hocalarına ya da müftülüklere bildirilebilecek. 1001 Hatim başlangıç programına tüm vatandaşlar davet edildi.