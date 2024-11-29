Hayırsever iş insanı Muhammet Faruk Toman, depremin simgesi haline gelen ailesi ve tüm şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Deprem Şehitlerimize Vefa, Mescit Açılışı Gerçekleşti

Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu ve Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapımı tamamlanan mescitler, Songül Toman, Cemal Toman ve diğer deprem şehitlerinin isimlerini gelecek nesillere taşıyacak.

Buğün gerçekleşen açılış töreni, dualarla ve anlamlı konuşmalarla tamamlandı.

Protokolden Yoğun Katılım.

Bu anlamlı törene şehrin önde gelen isimleri de katıldı:

• Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar

• Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt

• Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart

• Onikişubat İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Şahin

• TÜRKAY İl Başkanı adına Hakan Hiç Yılmaz

• Okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve bölge halkı da bu anlamlı törene tanıklık etti.

Deprem Şehitlerimize Kalıcı Bir Eser

Mescitler, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacak ve hem öğrencilere hem de öğretmenlere ibadet için huzurlu bir alan sunacak.