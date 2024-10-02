Kahramanmaraş’ın kara, hava ve demir yolu ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Karatutlu, “Depremlerden yirmi ay geçmesine rağmen uçak seferleri yetersiz, havaalanı teknik arızalarla boğuşuyor. Yüzyıl önce inşa edilen demir yolu kapalı, hızlı tren ise hala hayal. Üç yıl önce yapılan Göksun tünelleri ise çökme nedeniyle kapandı, Karadeniz’i güneye bağlayan bu önemli yol, 1970’lerde yapılan tek şeritli yoldan veriliyor.” ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanlığına seslenen Karatutlu, bu sorunların acil çözüm beklediğini belirtti.

‘‘Hastaneler yıkık, sağlık ilkel şartlarda veriliyor’’

Sağlık alanında da şehrin büyük bir kriz yaşadığını dile getiren Karatutlu, depremlerden sonra yıkılan devlet ve özel hastanelerin yerine hala yenilerinin inşa edilmediğini vurguladı. “Sağlık hizmetleri, 1970’lerde inşa edilen Yörük Selim Hastanesi’nde, ilkel şartlar altında veriliyor. Yirmi ay geçti, ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu konuda adım atmıyor.” dedi.

‘‘Eğitim ve spor da geri planda’’

Kahramanmaraş’taki üniversitelerin uzaktan eğitim sürecinin uzadığını ve bu yıl da öğrenci yurtlarının yapılmaması nedeniyle aksaklıklar yaşandığını ifade eden Karatutlu, gençlerin barınma sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca şehrin futbol takımının, 1970’lerde yapılan mahalle stadında, naylon çim üzerinde maçlar yapmak zorunda kaldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının da bu alanda sınıfta kaldığını söyledi.

Karatutlu, konuşmasını “Kahramanmaraş, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde geri bırakıldı. Bakanlıklar bu sorunlara gözlerini kapatıyor. Bu kabul edilemez” diyerek tamamladı. Şehrin uzun süredir ihmal edildiğini belirten milletvekili, sorunların çözümü için hükümeti acil harekete geçmeye çağırdı.