Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlerin ardından konuşan Karatutlu, “Kahramanmaraş tarihinde ilk kez şehir genelinde su kısıtlamasına gidildi. Halk adeta SOS sinyali veriyor” dedi.

“Evliya Çelebi’nin ‘arz-ı mukaddes’ dediği şehir bugün susuz”

Konuşmasında 1670 yılında Kahramanmaraş’tan “arz-ı mukaddes” olarak söz eden Evliya Çelebi’ye atıf yapan Karatutlu, şehrin su kaynakları açısından zengin geçmişine rağmen bugün yönetim zaafları nedeniyle susuzluk çektiğini belirtti. Özellikle yerel yönetimlerin beceriksizliği, bürokratların vurdumduymazlığı ve bazı siyasetçilerin ihmali nedeniyle Kahramanmaraş halkının cezalandırıldığını vurguladı. Karatutlu, su sorununun ciddiyetine dikkat çekti: “10 kilometre yakındaki barajlardan bir damla su alamayan şehir, susuzluğa mahkûm edilemez” dedi.

“Barajlar Maraş’ı değil komşu illeri besliyor”

Şehrin merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunan üç büyük barajdan bir damla su dahi alınamadığını ifade eden Karatutlu, Kılavuzlu Barajı’ndan Gaziantep’in İslahiye ilçesine ve Amik Ovası’na; Kartalkaya Barajı’ndan Gaziantep’e; Göksu Nehri’nden ise yine Gaziantep’e su gönderildiğini söyledi.

“70-80 kilometre ötedeki komşu şehirlerin çimleri sulanırken, Maraşlı çiftçi kuraklıktan ürününü kaybediyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

“Ziraat odası, kendi suyunu dilenemez”

Kahramanmaraş Ziraat Odalarının, komşu ilçenin belediye başkanına giderek “Bizden aldığınız suyu geri verir misiniz?” diye sormak zorunda bırakıldığını söyleyen Karatutlu, “Bu, halkın ve üreticinin onuruna dokunur. Bu su anlaşması yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

DSİ’ye ve merkezi yönetime çağrı: “10 kilometredeki suyu alamıyoruz!”

Devlet Su İşleri (DSİ), İller İdaresi ve yerel yönetimlere acil koordinasyon çağrısı yapan Karatutlu, 10 kilometrelik mesafedeki barajlardan su alamayan şehrin, 130 kilometre boru döşenerek başka illere su gönderdiğini hatırlatarak, “Bu halk bunu hak etmiyor” diye konuştu.

“Tepki büyüyor, halk ayakta”

Konuşmasının sonunda son günlerde halktan gelen yoğun tepkileri aktaran Karatutlu, su meselesinin artık bir altyapı sorunu değil, bir hak ve adalet meselesi hâline geldiğini vurguladı. “Kahramanmaraş halkı bu adaletsizliğe sessiz kalmayacak, susuzluğa razı olmayacaktır” diyerek yetkilileri bir kez daha göreve çağırdı.