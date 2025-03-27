Erkenez ve Aksu Çayı’nın fabrika atıklarıyla kirletildiğini belirten Karatutlu, hiçbir kurumun bu duruma müdahale etmediğini vurguladı.

Çocukluğumuzun çayı zehir akıtıyor

“Çocukluğumuzda balık tuttuğumuz, piknik yaptığımız Erkenez ve Aksu Çayı, son yirmi yılda fabrika atıklarıyla kirletilerek bir çevre felaketine dönüştürülmüştür” diyen Dr. Karatutlu, bugün bu çayların Sır Barajı’na aktığını ve oradan da Çukurova’yı suladığını ifade etti.

Verilen sözler tutulmadı

Dr. Karatutlu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yedi yıl önce Kahramanmaraş mitinginde bu çevre felaketinin çözüleceğine dair verdiği sözü hatırlatarak, bugüne dek hiçbir somut adım atılmadığını dile getirdi. Valilik, belediyeler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün gerekli sorumluluğu almadığını belirtti.

Kirleten ödüllendiriliyor, denetim göstermelik yapılıyor

Dr. Karatutlu, çevreyi kirleten fabrika sahiplerine daha fazla alan tahsis edildiğini ve yeni sanayi bölgeleri kurmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, “Denetlemeler önceden haber verilerek yapılmakta, göstermelik para cezalarıyla bu felakete göz yumulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımızın geleceği tehlikede!

Yıllardır süren bu ihmalkârlığın çocukların geleceğini kararttığını vurgulayan Karatutlu, yetkilileri bir kez daha görevlerini yapmaya ve bu çevre felaketine son vermeye çağırdı.