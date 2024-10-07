Bahçeli, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan Abdullah Alagöz’ün 6 ay önce dünyaya gelen kızı Umay Ayça ile bir süre ilgilendi.

MHP Lideri, bebekle olan etkileşimlerini tören öncesinde gerçekleştirdi ve bu sıcak anlar etkinliğe katılanların büyük ilgisini çekti. Umay Ayça, Bahçeli’nin kendisine verdiği isimle siyasi etkinlikte özel bir yer edindi. MHP Genel Merkezi, bu anlamlı buluşmayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı.

Abdullah Alagöz ise, sağlık bürokrasisinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına Kalite ve Verimlilik Uzmanı olarak atanmış bir isim. Vatandaşlarla olan samimi diyalogları sayesinde çevresinin takdirini kazanmış bir profil sergileyen Alagöz, Milliyetçi Hareket’e yakın bir kimlik olarak tanınıyor.