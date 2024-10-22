Törende konuşan Erbaş, hafızlık programlarının yanı sıra "Kur’an’ı Anlama Programı"nın başlatıldığını belirtti.

“Kur’an ezberlemekten maksat O’nu anlamak ve yaşamak değil midir? Kur’an hayat rehberidir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitap değil mi Kur’an-ı Kerim? İşte insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılmasını sağlamak için Kur’an’ı önce anlamamız gerekir. Ona göre yaşamamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, yatılı Kur’an kurslarında 85 bin öğrencinin hafızlık yaptığını ve her yıl 15 bine yakın öğrencinin mezun olduğuna dikkat çekti. “Cenab-ı Hak hafızlar vesilesiyle Kur’an-ı Kerim’i muhafaza ediyor. Ne güzel bir meşgale, yani Allah’ın en büyük mucizesini zihnine, gönlüne yerleştiriyor” dedi.

Hafızları ve İslami ilimler eğitimini alan öğrencileri tebrik eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının desteklerini asla esirgemeyeceğini vurguladı. Konuşmasının ardından mezuniyet belgelerini veren Erbaş, öğrencilere başarılar diledi.

Törenin sonunda, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Nijerya’da açılan su kuyusunun maketini, şehidin babası Kalender Horoz ve annesi Ayşe Horoz’a takdim etti.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Onikişubat Müftülüğü, geçtiğimiz yıl hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin Kur’an’ın anlam dünyasına vakıf olmalarını sağlamak ve temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirmek amacıyla "Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı" ile "Kur’an Kursları İslami İlimler Temel Öğretim Programı" uygulamıştı.