Kahramanmaraş Diyanet-Sen Şubesinin tüm üyelerini kapsayan indirim sözleşmesine göre Diyanet-Sen üyeleri, anne, baba, eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.

İndirim protokolü Kahramanmaraş Diyanet-Sen Şube Başkanı ve DSİ Camii İmam Hatibi Abdülaziz Yenice ve Özel Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular arasında imzalandı.

Üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Kahramanmaraş Diyanet-Sen Şube Başkanı Abdülaziz Yenice şu ifadeleri kullandı: “Bugün Kahramanmaraş’ın güzide sağlık kuruluşlarından olan Özel Sular Akademi Hastanesi ile indirim sözleşmesi imzaladık. Bu protokol ile üyelerimiz ve aileleri, Özel Sular Akademi Hastanesi’nden indirimli olarak sağlık hizmeti alabilecek. Üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üyelerimize gösterdikleri bu pozitif yaklaşım dolayısıyla da Sular Akademi Hastanesi yetkililerine ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Şehrimizin daha güçlü ayağa kalkması için dayanışma içinde olacağız

Özel Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular, bizim isteğimiz tüm hemşerilerimizin hastane imkânlarından faydalanması ve hizmetlerimizi genele yayarak herkesin faydalanması arzusu içindeyiz. Birlik içinde şehrimizin eskisinden daha da güçlü ayağa kalkması için dayanışma içinde olacağız. Bizde Sular Akademi Hastanesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada dayanışmamızı kentimizin her alanında sürdüreceğiz. Dedi.