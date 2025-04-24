Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’na bağlı Doğukent Mahallesi’nde başlatılan sıcak asfalt uygulamalarıyla bölgenin ulaşım konforu artırılıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, özellikle Vezir Hoca Bulvarı’ndan yeni yerleşim alanları ve sosyal alanlara ulaşımı sağlayan arterler sıcak asfaltla kaplanıyor. Genişliği ve stratejik konumuyla Doğukent’in en önemli bağlantı yolları arasında yer alan bu güzergâhlar, aynı zamanda mahalledeki ulaşım sirkülasyonunun da omurgasını oluşturuyor.

Yeni Yerleşim Alanlarına Modern Yol Ağı

Kentleşme süreciyle birlikte nüfus yoğunluğunun artacağı Doğukent Mahallesi, yeni konut projeleriyle gelişimini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi de bölgenin ihtiyaç duyduğu ulaşım altyapısını zamanında devreye alarak yerleşim alanlarına konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunuyor. Asfalt serimiyle birlikte yol kalitesinin önemli ölçüde artırıldığı güzergâhlarda hem trafik akışı daha düzenli hale geliyor hem de sürüş güvenliği üst seviyeye taşınıyor.