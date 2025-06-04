Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dedebaba Mahallesi’nde bayram öncesi yapılan bir düğünde açılan rastgele silah sesleri, mahalleliyi karanlığa ve soğuğa mahkûm etti. Düğün sırasında havaya ateş açan şahısların isabet ettirdiği elektrik telleri koptu, bölgede uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte birçok evde kombiler yandı, buzdolapları zarar gördü ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

MAGANDALAR ATEŞ AÇTI, MAHALLE BEDELİNİ ÖDÜYOR

Düğün eğlencesi için toplanan vatandaşların arasında bazı şahısların silahla havaya sorumsuzca ateş açması sonucunda, yüksek gerilim hatları zarar gördü. Bu vahim olay nedeniyle bölgedeki enerji akışı kesildi, kombiler yandı, buzdolaplarındaki gıdalar bozuldu ve bazı evlerde elektrikli ev aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kurban Bayramı öncesinde yaşanan bu olay, vatandaşların bayram hazırlıklarını da sekteye uğrattı. Buzdolaplarının zarar görmesi, bayram için alınan gıdaların muhafaza edilememesine ve büyük maddi kayıplara neden oldu. Vatandaşlar, bayramın hemen öncesinde yaşadıkları bu mağduriyetin acilen giderilmesini talep ediyor.

“KİM KARŞILAYACAK?”: GÖZLER AKEDAŞ’A ÇEVRİLDİ

Elektriklerin daha sonra yeniden verilmesine rağmen zarar gören cihazlar nedeniyle mahalle sakinleri isyan etti. Vatandaşlar, kombilerin yanması, televizyonların ve buzdolaplarının çalışmaması nedeniyle oluşan mağduriyetin kim tarafından karşılanacağını sorguluyor. Mahalle genelinde, AKEDAŞ’ın bu zararları karşılaması gerektiği yönünde güçlü bir beklenti hakim.

Dedebaba Mahallesi sakinleri, yaşanan olayın ardından toplu olarak mağduriyetlerini dile getiriyor. Bayram öncesi hazırlıklarının sekteye uğraması ve maddi kayıpların artması, vatandaşların tepkisini daha da artırıyor.

YAZ AYLARINDA SOĞUK GECE, TÜPTE YEMEK DÖNEMİ

Her ne kadar yaz ayları yaşansa da, özellikle gece saatlerinde Afşin ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle vatandaşlar ısınma sorunu da yaşıyor. Kombilerin devre dışı kalması nedeniyle mahalle sakinleri, ısınma ihtiyaçlarını alternatif yöntemlerle gidermeye çalışıyor. Ayrıca, elektrikli ev aletlerinin çalışmaması nedeniyle yemeklerini tüplerde pişirmek zorunda kalıyorlar.

Bölgede yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların durumu ise daha da endişe verici. Soğuk gecelerde ısınma sorunu yaşayan bu kesim, sağlık problemleriyle karşı karşıya kalma riski taşıyor.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI: BAYRAM ÖNCESİ ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Dedebaba Mahallesi’nde yaşanan bu mağduriyetin bayram öncesinde acilen giderilmesi için yetkililere çağrı yapılıyor. Vatandaşların zararlarının hızla karşılanması, bayram hazırlıklarının sekteye uğramaması için ilgili kurumların harekete geçmesi büyük önem taşıyor.

Afşin Kaymakamlığı ve AKEDAŞ yetkililerinin konuya duyarlılık göstermesi ve mağduriyetin giderilmesi için hızlı adımlar atması bekleniyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşların yaşadığı bu sorunun çözüme kavuşturulması, toplumsal huzur açısından kritik öneme sahip.

MAĞDURLAR İÇİN YASAL HAKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Elektrik kesintileri ve dalgalanmaları nedeniyle oluşan hasarlar konusunda vatandaşların yasal hakları bulunuyor. Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği uyarınca, elektrik dağıtım şirketleri, mücbir sebepler dışındaki uzun süreli kesintiler nedeniyle tüketicilere tazminat ödemekle yükümlü.

Yönetmeliğe göre, kentsel bölgelerde 10 saati, kentaltı bölgelerde 11 saati ve kırsal bölgelerde 12 saati aşan kesintilerde tazminat hakkı doğuyor. Zarar gören cihazlar için vatandaşlar, olaydan itibaren 10 iş günü içinde dağıtım şirketine başvurmalı ve gerekli belgeleri sunmalı. Dağıtım şirketi ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde inceleme ve değerlendirme yaparak sonucu bildirmekle yükümlü.

BAYRAM HUZURU İÇİN ACİL ÇÖZÜM ŞART

Dedebaba Mahallesi sakinleri, sorumsuzca havaya ateş açan şahısların ve bu olayın zincirleme etkisinden sorumlu olan kurumların gereken adımı atmasını bekliyor. Bayram öncesinde yaşanan bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için hayati önem taşıyor.