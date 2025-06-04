Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü ile Başkonuş Yaylası Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, engelli sporuna verilen desteğin en anlamlı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu işbirliği, engelleri aşmanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

GOALBALL TAKIMINA TAM DESTEK: YENİ İSİM, YENİ HEDEFLER.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen imza töreninde, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve kulüp başkanı Mustafa Çakmak bir araya geldi. 1 yıllık anlaşma kapsamında kulübün adı resmen “BAŞKONUŞ YAYLASI KAHRAMANMARAŞ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ” olarak değiştirildi.

Anlaşma detaylarına göre şirket, takımın 2. Lig Goalball 1. ve 2. devre müsabakalarında forma ve konaklama sponsorluğunu üstlenecek. Takım formalarının ön ve arka yüzünde “Başkonuş Yaylası” reklamı yer alacak. Bu destek, görme engelli sporcuların müsabakalara daha güçlü hazırlanmasına ve motivasyonlarının artmasına önemli katkı sağlayacak.

“ENGELLİ SPORUNA DESTEK, TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZ”

Serhan Erdoğanyılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu işbirliğinin sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu güçlü bir şekilde vurguladı:

“Engelli sporuna daha fazla katkı sağlanması konusunda örnek bir proje olur inşallah. Yeni ismimizle tüm engelli branşlarımıza hayırlı olsun.”

Erdoğanyılmaz, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir basın toplantısının da önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.

KULÜP BAŞKANI ÇAKMAK’IN TEŞEKKÜR MESAJI

Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, imza töreninde duygularını şu içten sözlerle ifade etti:

“Sayın başkanıma engelli sporuna vermiş olduğunuz bu kıymetli desteklerinizden dolayı canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu destek, sporcularımızın motivasyonunu artıracak ve başarılarına büyük katkı sağlayacaktır.”

KAHRAMANMARAŞ’IN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BAŞKONUŞ YAYLASI

Yeni isimle ve güçlü destekle yola devam edecek olan Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü, sadece sahada değil, gönüllerde de iz bırakmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş’ın gözde turizm noktalarından olan Başkonuş Yaylası, yayla turizmi ve kış turizmi ile şehrin değerlerine sahip çıkmaya devam ederken, bu kez de engelli sporuna verdiği destekle toplumsal sorumluluğunu bir kez daha göstermiş oldu.