Kurbanlık büyükbaş hayvanlar arasında, 1 ton gelen sağlıklı danalar 300 bin liradan alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 50 kilogramlık koyunlar 20 ila 25 bin lira arasında satılıyor.

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Tamamı Kahramanmaraş yaylalarında yetiştirilen küçükbaşlar ve büyükbaşların yanı sıra, doğu illerinden besicilerin getirdiği hayvanlar da pazarda ilgi görüyor.

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Ayrıca, Kurban Bayramı döneminde satılamayan kurbanlıklar için Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu gibi, yüzde 58 artan arzla birlikte geniş seçenekler ve "Tarım Cebimde" kolaylığıyla üreticilere destek sağlanıyor.