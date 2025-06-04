Kurbanlık büyükbaş hayvanlar arasında, 1 ton gelen sağlıklı danalar 300 bin liradan alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 50 kilogramlık koyunlar 20 ila 25 bin lira arasında satılıyor.

Tamamı Kahramanmaraş yaylalarında yetiştirilen küçükbaşlar ve büyükbaşların yanı sıra, doğu illerinden besicilerin getirdiği hayvanlar da pazarda ilgi görüyor.

Ayrıca, Kurban Bayramı döneminde satılamayan kurbanlıklar için Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu gibi, yüzde 58 artan arzla birlikte geniş seçenekler ve "Tarım Cebimde" kolaylığıyla üreticilere destek sağlanıyor.