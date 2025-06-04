Toplantı, sektördeki gelişmelerin değerlendirildiği ve yeni dönem vizyonunun belirlendiği önemli bir platforma dönüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyetinin oluşturulmasıyla genel kurul resmen başladı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumda, birlik üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Tek Adaylı Seçimde Başkanlık Görevine Hakan Dereli Getirildi

Genel kurulda yapılan seçimlerde tek listeyle yarışan ve sektörde uzun yıllardır aktif rol üstlenen Hakan Dereli, oybirliğiyle Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği’nin yeni başkanı olarak seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dereli, birlik üyelerine hitap ederek şunları söyledi:

“Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları; bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün yalnızca bir seçim yapmadık, aynı zamanda sektörümüzün geleceğine dair önemli bir adım attık. İnşaat sektörü, ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biridir ve biz müteahhitler bu yapının temel direkleriyiz.”

Dereli konuşmasında, yükselen maliyetler, mevzuattaki sık değişiklikler ve finansman kaynaklarına erişimde yaşanan sıkıntıların sektör üzerinde yarattığı baskılara değinerek, birlik çatısı altında daha güçlü çözümler üreteceklerini vurguladı. Derneğin yalnızca bir temsil kurumu değil, aynı zamanda rehberlik eden, etik değerleri savunan ve kaliteyi önceleyen bir yapı olduğunun altını çizdi.

“Yeni dönemde çevreci yapılaşma, dijitalleşme, kalite odaklı eğitimler ve mesleki gelişimi destekleyecek projelerle daha aktif bir dernek olacağız. Dayanışmamız, en büyük gücümüzdür” dedi.

Mehmet Kaya Görevini Devretti, Onursal Başkan Oldu

Görevi yeni başkan Hakan Dereli’ye devreden ve üyeler tarafından Onursal Başkan unvanı verilen Mehmet Kaya, genel kurulda yaptığı duygusal veda konuşmasında zorlu bir dönemden geçtiklerini belirtti. Özellikle pandemi süreci, ekonomik çalkantılar ve 6 Şubat depremleri gibi olağanüstü durumların müteahhitlik mesleğini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Bu görev, bir unvandan öte, büyük bir sorumluluktu. Yönetim kurulumuzla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum” diyerek salondan alkışlarla uğurlandı.

Yeni Dönemin Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Yeni yönetim ve denetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hakan Dereli (Başkan)

Kamil Küpelikılıç (Başkan Yardımcısı)

İmdat Tufan (Muhasip Üye)

İbrahim Kara (Genel Sekreter)

Mehmet Akın Öncül

Şakir Tufan

Harun Demir

Sefa Kaya

Orhan Akkoyun

İmirze Demir

Alper Akbaş

Bekir Demir

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Fuat Çarıklı

Ahmet Özalp

Abdurrahman Çakmak

Ramazan Yavuz

Mesut Dasçı

Murat Aras

Alper Kahya

Ali Besen

Onur Kurulu Asil Üyeleri: