Tekerek, bu projenin hem şehir esnafını hem de kentin ulaşım altyapısını olumsuz etkileyeceğini belirterek kamuoyuna ve yetkililere önemli sorular yöneltti.

"Plansızlık ve Rant Kaygısı Şehri Yıpratıyor"

Kahramanmaraş’ın uzun yıllardır vizyon eksikliğiyle yönetildiğini ifade eden Tekerek, “2012 yılında çıkan 6360 sayılı yasa ile Kahramanmaraş büyükşehir unvanını kazandı ancak ne yazık ki şehir hâlâ kasaba mantığıyla idare ediliyor. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde, geleceği planlamak yerine günü kurtaran ve rant odaklı bir yaklaşım var,” dedi.

"Otopark Yok, Trafik Sorunu Büyüyor"

Tekerek, şehirde deprem öncesine kadar sadece üç adet katlı otopark bulunduğunu, bunlardan ikisinin çeşitli gerekçelerle ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Bugün ise ayakta kalan tek büyük otoparkın da tehdit altında olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“2017’de hizmete giren ve yaklaşık 1000 araç kapasitesine sahip Arasa Katlı Otoparkı’nın yerine AVM yapılması planlanıyor. Bu iddia, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Nisan ayı toplantısında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü tarafından gündeme getirildi. Müdür, artık otopark ihtiyacının kalmadığını ve herkesin araçlarını bina altı otoparklara park edeceğini ifade etti. Buradan açıkça soruyorum: Kahramanmaraş’ta kaç binada gerçekten kullanılabilir otopark var?”

"Esnafı Gözden Mi Çıkarıyorsunuz?"

AVM projesinin hayata geçirilmesi halinde kent merkezindeki küçük esnafın ciddi zarar göreceğini savunan Tekerek, açıklamasında yetkililere şu sorularla seslendi:

Ulusal zincir marketlerin baskısı altındaki yerel esnafa bir darbe daha mı vurulmak isteniyor?

Şehrin kalbine AVM dikerek esnafın kepenk kapatmasını mı amaçlıyorsunuz?

Dışarıdan gelen vatandaş araçlarını nereye park edecek, kent merkezinden nasıl alışveriş yapacak?

"Kaynaklar Lükse Değil, Halkın İhtiyaçlarına Aktarılsın"

Süleyman Tekerek, Arasa Otoparkı'nın yıkımı ve yerine AVM yapılması için harcanacak bütçenin daha öncelikli sosyal alanlarda değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti: