Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürdüğü istişare ziyaretleri kapsamında Dulkadiroğlu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yerel yönetim ile mahalle yönetimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen toplantı, hem ihtiyaçların tespiti hem de çözüm odaklı adımların planlanması açısından önem arz etti. Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Yakup Uğur, Büyükşehir Muhtarlar Dernek Başkanı Atilla Erimhan ve çok sayıda dernek üyesi muhtarın katılım sağladığı buluşmaya, ayrıca AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ile AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da iştirak etti. Toplantıda altyapı, ulaşım, temizlik, sosyal donatılar ve kırsal hizmetlere ilişkin birçok talep dile getirildi. Başkan Fırat Görgel, muhtarların görüş ve önerilerini tek tek not alarak, bu taleplerin önceliklendirilerek çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

“Muhtarlarımız, Sahadaki Gözümüz, Kulağımız”

Toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, muhtarların yerel yönetimlerin en güçlü çözüm ortakları olduğunu vurgulayarak, “Mahallelerimizin sorunlarını birinci ağızdan dinliyoruz. Her bir talebi önemsiyor ve imkânlarımız doğrultusunda hızlıca çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu’muzda kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını istişare ettik. Muhtarlarımız, sahadaki gözümüz, kulağımız. Onların aktardığı her talep bizim için yol haritası. Bu toplantılar sayesinde öncelikli ihtiyaçları daha net görebiliyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabiliyoruz. Amacımız, Kahramanmaraş’ımızın her bir mahallesine eşit ve etkin hizmet götürmek. Dulkadiroğlu özelinde iletilen taleplerin tamamını not aldık ve ilgili birimlerimize yönlendirdik” cümlelerini kaydetti.