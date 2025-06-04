Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla şehir genelinde hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Bayram süresince vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla özellikle mezarlık alanlarında yoğun bir temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde Şeyh Adil ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda titiz bir temizlik faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, hem evsel hem de ambalaj atıklarını toplayarak alanın hijyenini sağlarken, aynı zamanda çevresel estetik açısından da düzenlemelerde bulunuyor.

Düzenli, Temiz ve Huzurlu Bir Atmosfer Oluşturuluyor

Mezarlıklardaki yollar süpürülüyor, yabani otlar temizleniyor, yürüyüş alanları elden geçiriliyor ve tüm ortak kullanım alanları özellikle banklar, çeşmeler ve oturma alanlarıdezenfekte edilerek vatandaşlara hijyenik bir ziyaret ortamı sunuluyor. Böylece, bayramda sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlar için düzenli, temiz ve huzurlu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

Bayram Süresince Ekipler Görev Başında Olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmalarının bayram boyunca da aralıksız devam edeceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanırken, saha ekiplerinin bayram süresince aktif olarak görev başında olacağı belirtildi.