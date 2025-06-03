Bu kapsamda Büyükşehir’in giyim atölyesinde 2 yıl boyunca eğitim alan ve programı başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan Dilek Gülçin, kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürürken, kadınlara yönelik mesleki ve beceri kazandırma kurslarıyla da kadın istihdamına ve ekonomik bağımsızlığa önemli katkılar sağlıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurslar aracılığıyla yüzlerce kadın, mesleki yeterlilik kazanarak üretime katılıyor. Bu çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri ise Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisleri’ndeki dikim atölyesinde yaşandı. Burada 2 yıl boyunca eğitim alan ve programı başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan Dilek Gülçin, kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Eğitimden Girişimciliğe Uzanan Bir Başarı Hikâyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz mesleki eğitim fırsatlarından yararlanan Gülçin, aldığı dikim eğitiminin ardından kendi dikimevini açarak üretime başladı. Yeni açılan iş yerinin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran da katıldı. Törende kurdele kesiminin ardından dikimevini gezerek incelemelerde bulunan İlknur Görgel ve Ayşe Taşkıran, Dilek Gülçin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların Güçlenmesine Büyükşehir Desteği

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, kadınlara yönelik verilen kursların sadece birer meslek öğretmediğini, aynı zamanda kadınların özgüven kazanmalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına olanak sağladığını ifade etti. Dilek Gülçin ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi sayesinde aldığım eğitimle bugün kendi iş yerimin sahibi oldum. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadınların hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum” diyerek duygularını paylaştı.