Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin’de hayata geçirilen Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi’nde sona gelindi. 700 Milyon TL’lik yatırımla Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde 186 dönümlük bir alanda inşa edilen tesis, sadece Afşin değil; Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın’ada hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinin bölgesel kalkınmaya yönelik en önemli adımlarından biri olarak nitelendirilen bu stratejik tesis sayesinde, asfalt üretim maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesi ve yol bakım onarım çalışmalarının daha hızlı, daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Mekanik Bağlantıların Ardından Tesis Hizmete Girecek

Proje kapsamında asfalt ve mekanik plentlerin kurulumları başarıyla tamamlanırken, kırma eleme tesisinin inşası da büyük bir hızla sürüyor. Tesisin bulunduğu alanda çevre düzenlemeleri hummalı bir şekilde devam ederken, son aşama olan mekanik bağlantıların da tamamlanmasıyla tesis resmen hizmete alınacak.

Başkan Görgel: “Kuzey İlçelerimizin Çehresi Değişecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, şehir merkezimiz kadar ilçelerimize de eşit hizmet ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Afşin’de kurduğumuz Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi de bu anlayışımızın en somut örneklerinden biri. 700 Milyon TL’lik büyük bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis sayesinde, kuzey ilçelerimizdeki yol altyapısını çok daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yenileyebileceğiz. Tesisteki kurulum çalışmalarının sonuna geldik. Kırma eleme ünitemiz kısa sürede tamamlanacak ve mekanik bağlantılarla birlikte tesisimiz tam kapasiteyle faaliyete geçecek. İlçelerimizin çehresini değiştirecek bu önemli yatırımın kuzey ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.