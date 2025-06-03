6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen altyapı seferberliği, 11 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak büyük bir hızla devam ediyor.

Özellikle deprem sonrası yeniden inşa edilen kırsal mahallelerdeki köy evlerine odaklanan çalışmalar, bölgenin altyapı sorunlarını kalıcı biçimde çözmeyi hedefliyor. Şehir merkezi kadar kırsal alanlarda da yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu yatırımlar kapsamında, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu’nda yer alan toplam 21 mahallede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Yeni kurulan yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan proje, KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde titizlikle sürdürülüyor.

Kırsalda Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu

Proje çerçevesinde, köy evlerinin modern ve güvenli içme suyu altyapısına kavuşturulması için 24 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştiriliyor. İçme suyuna erişimde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların su temininde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, köy evlerinde sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kırsal mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşacak. Böylece hem altyapı alanında uzun vadeli bir çözüm sunulmuş olacak hem de bölge halkının yaşam standardı önemli ölçüde yükselecek.