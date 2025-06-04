Başkan Görgel, “Özellikle bayram gibi dayanışmanın, paylaşmanın ön planda olduğu zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en temel görevimiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hayata geçirdiği Dermankart uygulaması kapsamında Haziran ayı ödemesini gerçekleştirdi. Bu kapsamda, şehir genelinde 12 bin 358 ihtiyaç sahibi aileye toplamda 23 Milyon TL destek sağlandı.

Görgel: “Hiçbir Vatandaşımızı Yalnız Bırakmıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bizler, yerel yönetimlerin sadece alt ve üstyapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ruhuyla da hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kurban Bayramı öncesinde 12 bin 358 ailemize toplam 23 Milyon TL tutarında destek sağladık. Özellikle bayram gibi dayanışmanın, paylaşmanın ön planda olduğu zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en temel görevimiz. Desteklerimizi önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz.Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.