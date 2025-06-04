Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, paylaşma ve kardeşliğin önemine dikkat çekerek, insanlar için kurbanın; Cenab-ı Hakk’a, hakikate, iyiye, doğruya ve güzele yakın olma arayışı olduğunu vurguladı.

Mesajının devamında, bayramların sevinçleri büyütme mevsimi olduğuna da dikkat çeken Başkan Toptaş, kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine de riayet edilmesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Toptaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Kurban; yoksula, kimsesize ve çaresize kardeşçe yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır”

Cenab-ı Hakk’a bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyoruz. Sözlerimin başında 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde hayatına kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır, tedavi gören kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Kurban Bayramı, bütün müminlerin Hz. İbrahim’i bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak, kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Kurban aynı zamanda İslam’ın temellerinden biri olan Hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, tefekkürün, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, yoksula, kimsesize ve çaresize kardeşçe yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bir başka ifadeyle kurban; sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesidir.

“Bu bayram kurbanlarımızı ve sevinçlerimizi büyüterek, paylaşalım”

Bayramlar, aynı zamanda sevinçleri büyütme mevsimidir. Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bayramda özellikle varlık sebebimiz olan annelerimiz ve babalarımızın gönüllerini şad etmeli ve onların hayır dualarını almalıyız. Bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan eşlerimize sevgiyle yaklaşmalıyız. Ve evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı sevindirmeli, yılda bir defa gerçekleşen bu ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız. Ayrıca selâmlaşarak, kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kurban etlerini dağıtarak, ikramda bulunarak; bütün sokakların, bütün komşuların, bütün yurdumuzun ve İslâm coğrafyasının hanelerine sevinç taşımalıyız. Biz Onikişubat Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı boyunca çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada siz değerli vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyorum. Hepimizin malumu ki Kurban Bayramı’nı bu yıl da Gazze’nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşılıyoruz. Kurban Bayramı’nın Gazze’de akan kanın durmasına ve Filistinli kardeşlerimizin 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ilçemize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm dünyaya mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Bayram tatilinde yola çıkacak sevgili vatandaşlarımızdan da, trafik kurallarına harfiyen uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp,3 emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini rica ediyoruz. Aynı zamanda araç kullanırken cep telefonlarıyla da aramıza mesafe koyalım ki, yolun sonu bayram olsun.”