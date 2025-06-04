Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirtti. Başkan Görgel, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, bayramın huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Görgel mesajında, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, yardımlaşmanın ve paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı’nı karşılamanın huzurunu yaşıyoruz.

Bayramlar; dargınlıkların sona erdiği, gönüllerin buluştuğu, toplumsal bağların kuvvetlendiği müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı, sadece ibadet değil; aynı zamanda paylaşmanın, gönül kazanmanın ve ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın da zamanıdır. Kurban Bayramı’mızın; başta Kahramanmaraş’ımız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.