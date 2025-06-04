Akkuş’un kaleme aldığı mesaj, bayramın manevi atmosferini emek mücadelesiyle harmanlayan güçlü vurgularıyla dikkat çekti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE ÖZEL KUTLAMA

Genel Başkan Akkuş, mesajında özellikle kamu ve özel sektör çalışanlarına hitap ederek, bu kutsal günlerin sadece dini bir vecibe olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve emek mücadelesinin en anlamlı sembollerinden biri olduğunu vurguladı:

“Yurdumuzun dört bir yanında, Anadolu’nun mayasında alın teriyle yoğrulmuş her karış toprağa emeğiyle katkı sunan kamu ve özel sektör işçisi kardeşlerimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Onların emekleriyle şekillenen bu ülkenin gerçek sahipleri olduklarını bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

Bu içten sözler, bayram coşkusunu emekçilerin hak ettiği değerle buluşturan bir mesaj niteliği taşıyor.

BAYRAM GÖLGESINDE BÜYÜK BEKLENTİ: MAAŞ ZAMMI MÜJDESİ

Akkuş’un mesajında öne çıkan bir diğer önemli konu ise, milyonlarca emekçinin bayram öncesi umutla beklediği maaş zammı konusu oldu. Genel Başkan, hem kamu işçileri hem de özel sektör çalışanlarının gözünün kulağının hükümet kanadından gelecek müjdeli haberlerde olduğunu özellikle belirtti:

“Kamu çerçeve protokolü kapsamında aylardır zam bekleyen kamu işçilerimizin ve artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücü düşen özel sektör çalışanlarımızın gözü kulağı hükûmetin açıklamalarında… Asgari ücrete ve kamu maaşlarına yapılması beklenen zamların, halkımızın beklentisini karşılayacak seviyede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bayram, sadece kurbanlarla değil, verilecek müjdelerle de şenlenmelidir.”

ADALET, EŞİTLİK VE DAYANIŞMA: BAYRAMLARIN ÖZÜNDE YATAN DEĞERLER

Genel Başkan Akkuş, bayramların özünde yatan adalet, eşitlik ve dayanışma ruhuna da dikkat çekerek, bu kutsal günlerin toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bayramların sadece bir tatil değil, toplumsal vicdanın ve adaletin de yeniden canlandığı özel zamanlar olduğunu hatırlattı.

“Kurban Bayramı’nın özünde yatan paylaşma ruhu, bugün emekçilerimizin haklarının adil paylaşımında da kendini göstermelidir. Bayramlar, sadece dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz günler değil, aynı zamanda toplumsal adaletin, eşitliğin ve dayanışmanın da en güçlü şekilde hissedilmesi gereken zamanlardır.”

“EMEKÇİNİN BAYRAMI, MÜJDELERLE TAÇLANSIN”

Akkuş, mesajının sonunda tüm emekçilere ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diledi. Genel Başkan, bayramın gerçek anlamda kutlanabilmesi için emekçilerin ekonomik beklentilerinin karşılanması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bayramlar, sevinçlerin paylaşıldığı, kederlerin unutulduğu özel günlerdir. Ancak gerçek bayram sevinci, emekçilerimizin alın terinin karşılığını tam olarak aldığı, geçim sıkıntısı çekmediği günlerde yaşanacaktır. Bu vesileyle, tüm emekçi kardeşlerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin müjdeli haberlerle taçlanmasını temenni ediyorum.”

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak, bayram süresince de emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Akkuş, toplumun tüm kesimlerine dayanışma çağrısında bulundu. Bayramın, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularımızı pekiştiren ve emek mücadelesine yeni bir soluk getiren günler olması dileğiyle mesajını noktaladı.