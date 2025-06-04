Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, birlik il temsilcisi Osman Okumuş ve çok sayıda eski belediye başkanı yer aldı.

Ziyarette, kentteki sanayi yatırımlarından yerel yönetim tecrübelerine kadar pek çok konuya değinilirken, karşılıklı teşekkür ve vefa mesajları ön plandaydı. Özellikle Türkoğlu ilçesinin sanayi gelişimi konusunda geçmişte birlikte yürütülen çalışmalar, ziyaretin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Osman Okumuş: “Kadir Kurtul her zaman memleketinin yanında oldu”

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Osman Okumuş, Kurtul’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kadir Kurtul sadece bir iş insanı değil, bu şehre yürekten bağlı bir büyüğümüzdür. Türkoğlu’nun sanayileşmesinde birlikte önemli adımlar attık. Her zaman taşın altına elini koydu. Deprem ve seçim gibi zorlu dönemlerin ardından bizleri hatırlaması ve birliğimizi ziyaret etmesi gerçek bir vefa örneğidir. Özel sektöre, sivil topluma, spora ve istihdama verdiği destek için minnettarız.”

Kadir Kurtul: “Belediye başkanlarımız şehirlerin gerçek mimarlarıdır”

İskur Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul ise yaptığı konuşmada, geçmişte görev yapmış belediye başkanlarının şehirlerin kaderine yön veren insanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Burada her biri kendi döneminde önemli hizmetlere imza atmış çok değerli başkanlarımız var. Onların tecrübeleri ve emekleri şehirlerimizin geleceği için büyük bir mirastır. Osman Okumuş Başkanımızın Türkoğlu’na sağladığı katkıları yakından biliyorum. Bu nazik davet için kendisine ve tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmaktan büyük bir onur duydum.”