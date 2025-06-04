Yarışmada, Afşin ilçesini temsil eden Ashab-ı Kehf Külliyesi Camii İmam Hatibi Musa Kalaycı, gösterdiği üstün performansla il birinciliğine layık görüldü.

Afşin'de yapılan ilçe yarışmalarında birinci olarak il finaline katılma hakkı kazanan Kalaycı, Kahramanmaraş genelindeki din görevlileri arasında düzenlenen finalde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle büyük beğeni topladı. Jüri tarafından titizlikle yapılan değerlendirme sonucunda Kalaycı, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dalında il birincisi olarak seçildi.

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İl birinciliği unvanını kazanan Musa Kalaycı, 30 Haziran - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Osmaniye’de düzenlenecek olan bölge finalinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek. Bölge yarışması, Türkiye genelindeki birçok din görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ashab-ı Kehf Camii cemaatinin ve Afşin halkının gururu olan Kalaycı’ya destek mesajları yağarken, din görevlileri arasında bilgi, birikim ve güzel tilavetin teşvik edilmesi açısından bu tür organizasyonların önemine dikkat çekildi.

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Biz de Musa Kalaycı hocamızı tebrik ediyor, Osmaniye'de düzenlenecek bölge finalinde üstün başarılar diliyoruz.