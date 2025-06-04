Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

Bu süre boyunca belediye otobüsleri, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Toplu taşıma araçlarının güzergâhları ve sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgilere Kahramankart mobil uygulaması ve https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerine ilişkin her türlü soru, görüş ve taleplerini iletebilmeleri amacıyla 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı bayram boyunca aktif olarak hizmet verecek.