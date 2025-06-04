Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı öncesi belediye personelleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar ile birlikte belediyenin farklı birimlerini ziyaret eden Başkan Görgel, çalışanlarla tek tek bayramlaştı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretlerde, belediye hizmet binasından saha ekiplerine, halk ekmek fabrikasından itfaiyeye kadar pek çok noktada personelle bir araya gelen Başkan Görgel, Kurban Bayramı’nın tüm çalışanlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Çalışanların belediye hizmetlerindeki emeğine dikkat çeken Başkan Görgel, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

“Kahramanmaraş’ımız İçin Hep Birlikte Çalışmayı Sürdürüyoruz”

Personellerle samimi bir atmosferde sohbet eden Başkan Görgel, belediye çalışanlarının şehrin kalkınması ve halkın refahı için büyük bir emek sarf ettiğini vurguladı. Başkan Görgel, “Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olan müstesna günlerimizden biri. Bu anlamlı günler öncesinde, şehrimizin her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Onların emeği, alın teri ve samimiyeti sayesinde Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Her bir mesai arkadaşımızın gösterdiği gayret, bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramı’mızın, toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmesini ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.