Saldırı Belediye Binasında Gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı A.K., Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ün makamına gelerek kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşme kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.

Makam Odasında Fiziksel Saldırı

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., makam odasında bulunan bazı eşyaları Latif Öztürk’e fırlattı. Fırlatılan ağır bir şeker kabının Başkan Yardımcısı Öztürk’ün kafasına isabet etmesi sonucu, Öztürk hafif şekilde yaralandı.

Olayı Belediye Çalışanları Ayırdı

Olayın ardından belediye personelinin araya girerek kavgayı ayırdığı bildirildi. Yaralanan Latif Öztürk’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

YRP İl Başkanlığından Jet Açıklama: "Saldırı Kişisel"

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’e yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, olayın tamamen kişisel bir meseleden kaynaklandığı ve partinin kurumsal yapısıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı. Olayın ardından Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş'ın görevden alındığı ve hakkında parti içi disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

İl başkanlığından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanan elim olaydan dolayı İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu olayın Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağ ile hiçbir ilgisi yoktur. Yaşanan hadise tamamen kişisel bir meseleden kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."